Coronavirus: Commissione Ue stanzia 10 milioni di euro per la ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo conoscere meglio il virus per indirizzare meglio le nostre misure di prevenzione e garantire una migliore assistenza ai nostri cittadini: questo è precisamente l'obiettivo del finanziamento della ricerca di emergenza di Orizzonte 2020 annunciato", ha aggiunto il commissario per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. Il finanziamento dovrebbe sostenere da 2 a 4 progetti di ricerca. I candidati hanno tempo fino al 12 febbraio per rispondere e le convenzioni di sovvenzione dovrebbero essere firmate molto rapidamente, al fine di consentire l'avvio dei lavori di ricerca il più presto possibile. La Commissione sta inoltre lavorando a stretto contatto con l'Organizzazione mondiale della sanità e altri attori internazionali per garantire una risposta efficiente e coordinata allo scoppio del coronavirus. (Beb)