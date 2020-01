Polonia: Krs sceglie sei nuovi candidati per la camera disciplinare della Corte suprema

- Il Consiglio nazionale della magistratura polacco (Krs) ha scelto oggi sei candidati a giudici della camera disciplinare della Corte suprema. Lo rivela l'agenzia di stampa "Pap". Tra i nomi selezionati ci sono quello del suo vicepresidente, Dariusz Drajewicz, e di un altro suo membro, Rafal Puchalski. Oltre a loro ci sono il procuratore Jaroslaw Dus, il giudice Andrzej Skowron, il consulente giuridico Jaroslaw Sobutka e il giudice Mariusz Lodko. "E' un concorso, le persone hanno presentato le candidature, noi raccomandiamo i nomi al capo dello Stato e riteniamo che in nessun modo la recente decisione della Corte suprema ci impedisca di condurre questo concorso", aveva dichiarato martedì il portavoce del Krs. La frase fa riferimento alla decisione con cui la Corte suprema ha stabilito che i giudici scelti dal Krs dopo la sua riforma non hanno il diritto di sentenziare in casi penali e in quelli civili un collegio di giudici che includa una persona nominata in questo modo è contro la legge. La decisione della Corte suprema è stata a sua volta bloccata dall'intervento della Corte costituzionale, che ha determinato che, fino a quando non sarà risolto il conflitto di attribuzioni sollevato dalla presidente del Sejm, la Corte suprema polacca non potrà adottare risoluzioni in seduta comune. (Vap)