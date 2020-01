Russia: crollato tetto di un impianto a San Pietroburgo, un disperso

- Il Comitato investigativo della Federazione Russa ha avviato le indagini sulle cause del crollo del tetto di un sportivo avvenuto oggi a San Pietroburgo. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell'agenzia di sicurezza, secondo cui un operaio impegnato a svolgere delle attività di demolizione della struttura potrebbe essere rimasto sotto le macerie. Al momento sul posto sono presenti una settantina di soccorritori impegnati a rimuovere le macerie. L’amministrazione regionale di San Pietroburgo e Ska-Arena hanno siglato di recente un accordo di concessione sul progetto per la ricostruzione e la messa in funzione dell’impianto polifunzionale. Secondo il progetto, al posto dell’impianto sorgerà uno stadio per le discipline sportive su ghiaccio con una capacità di almeno 20 mila spettatori, in vista del campionato mondiale di hockey che la Russia ospiterà nel 2023.(Rum)