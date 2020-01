Libia: Berlino annuncia prossima ministeriale sulla situazione nel paese per metà febbraio

- La prossima riunione ministeriale a livello dei capi della diplomazia sul processo di pacificazione della Libia si terrà a metà febbraio in Germania: sono già in corso i preparativi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Berlino, Christofer Burger, durante un briefing con i giornalisti. “I ministri si riuniranno per discutere il processo di attuazione di quanto stabilito durante l’ultima conferenza internazionale di Berlino sulla Libia dello scorso 19 gennaio: la riunione è prevista per la metà di febbraio”, ha detto, sottolineando che “il ministero degli Esteri tedesco è al corrente di una serie di violazioni dell’embargo sulle armi da parte di tutti gli attori coinvolti nel conflitto”. (Geb)