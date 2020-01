Coronavirus: Pedica (Pd), mascherine gratis, no a speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mascherine gratis per evitare speculazioni. A chiederlo, in una nota, l'esponente del Partito democratico, Stefano Pedica. "Dopo l'allarme coronavirus - dichiara - il Servizio sanitario nazionale si faccia carico della spesa per le mascherine e provveda a farle distribuire gratuitamente per evitare speculazioni, visto che in molti casi i prezzi sono stati quintuplicati. Bisogna rifornire immediatamente tutti le farmacie e i punti vendita dove le mascherine sono state esaurite e provvedere a distribuirle gratuitamente. Sulla salute non si può speculare", ha aggiunto. (Com)