Giustizia: Bernini (FI), no a democrazia giudiziaria

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, commenta l'apertura dell'anno giudiziario parlando in una nota di "clima pessimo, perché dal primo gennaio è scattata la mala riforma della prescrizione e perché nella magistratura sta prevalendo la corporazione giustizialista, quella secondo per abbreviare i tempi dei processi basta ridurre, anzi azzerare, i diritti della difesa". Per la parlamentare azzurra, "è in atto la deriva giacobina del grillismo in caduta libera con la complicità dei suoi alleati di governo. Forza Italia si batterà al fianco degli avvocati perché l’anno giudiziario non trasformi definitivamente l’Italia in una democrazia giudiziaria, con la giustizia usata in modo sempre più spregiudicato come strumento di lotta politica".(Com)