Brexit: von der Leyen, prossimi negoziati con spirito di vecchi amici che cercano nuovo inizio

- L'Unione europea entra nei negoziati con il Regno Unito con lo spirito di vecchi amici che cercano un nuovo inizio. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa sulla Brexit con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.La presidente ha citato all'inizio uno dei padri dell'Europa, "Jean Monnet, che ha detto: "Non sono pessimista, non sono ottimista, sono determinato". Penso che vada molto bene con noi tre che uniamo le forze. Non siamo ottimisti, non siamo pessimisti, siamo determinati", ha esordito von der Leyen. "Quando il sole sorgerà domani, inizierà un nuovo capitolo per la nostra Unione di 27. E con essa arriva un'opportunità unica per garantire che l'Europa sia all'avanguardia" nelle due trasformazioni su cui si sta concentrando l'esecutivo europeo, quella ecologica e quella digitale. (segue) (Beb)