Brexit: von der Leyen, prossimi negoziati con spirito di vecchi amici che cercano nuovo inizio (2)

- "In effetti, domani, ha termine quasi mezzo secolo di appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Quando il Regno Unito è entrato, ero ancora a scuola, eravamo 6 Stati membri. Domani saremo 27 Stati membri. Durante tutti questi anni, oltre 47 anni, la nostra Unione ha acquisito slancio politico ed è diventata una potenza economica globale. La nostra esperienza ci ha insegnato che la forza non sta nell'isolamento, ma nella nostra unica Unione", ha proseguito."In nessun'altra parte del mondo puoi trovare 27 nazioni di 440 milioni di persone, che parlano 24 lingue diverse, contano l'una sull'altra, lavorano insieme, vivono insieme" e questo "è radicato in secoli di storia condivisa, decenni di esperienza condivisa e determinazione e fiducia nel plasmare insieme il nostro futuro comune", ha sottolineato. (segue) (Beb)