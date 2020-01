Brexit: von der Leyen, prossimi negoziati con spirito di vecchi amici che cercano nuovo inizio (3)

- Secondo von der Leyen ,"le sfide che l'Europa deve affrontare e le opportunità che può cogliere non sono cambiate a causa della Brexit" e queste sono i cambiamenti climatici e il Green deal europeo, la rivoluzione digitale, la gestione dell'immigrazione in modo efficace e umano, costruire partnership in tutto il mondo. Per questo, "vogliamo avere le migliori relazioni possibili con il Regno Unito" che, però, non saranno mai "buone" come l'appartenenza all'Ue garantisce."E sì, lunedì apriremo una nuova pagina nella nostra storia. La Commissione presenterà la sua proposta di negoziato. Vogliamo la migliore collaborazione possibile con il Regno Unito. Ma è chiaro che ci sarà sempre una differenza: l'appartenenza all'Unione europea conta, l'unione fa la forza. Ed è per questo che domani non è una fine, è un inizio", ha aggiunto. (segue) (Beb)