Brexit: von der Leyen, prossimi negoziati con spirito di vecchi amici che cercano nuovo inizio (4)

- Secondo la presidente dell'esecutivo europeo, "i prossimi mesi saranno cruciali per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito" e che, se da un lato si vuole la "più stretta collaborazione possibile con i nostri amici britannici", dall'altro lato "è chiaro anche che l'Europa difenderà i suoi interessi con determinazione" visto che il Regno Unito "sarà ora un paese terzo". Von der Leyen ha sottolineato che "solo coloro che riconoscono le regole del mercato interno possono beneficiare pienamente del mercato comune" e che l'Ue e gli Stati membri vogliono "essere buoni vicini" e "buoni amici" del Regno Unito. "Entriamo in questi negoziati in uno spirito che i vecchi amici stanno cercando un nuovo inizio", ha concluso. (Beb)