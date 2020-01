Ocse: Lucaselli (Fd'I), battuta ministro Gualtieri su investimenti è paradossale

- La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli afferma in una nota che "è paradossale la battuta del ministro Gualtieri" alla presentazione del rapporto Ocse capital market review of Italy "sugli italiani che sarebbero bravi a risparmiare, ma meno ad investire. Non si può immaginare una situazione diversa, infatti, con governi dalla vocazione tassatoria. Da un lato la congiuntura infelice, dall'altro misure in direzione opposta alla crescita creano sfiducia nel mercato e paura di rischiare. Il ministro dell'Economia dovrebbe, assieme ai suoi colleghi - conclude la parlamentare - eseguire un'operazione di autocoscienza sull'ultima, disastrosa manovra economica". (Com)