Salute: lunedì a Firenze conferenza su sicurezza lavorativa con ministro Speranza

- Lavorare in ambienti salubri e privi di rischi per l’incolumità personale. Sarà questo l’argomento che verrà trattato lunedì alle 15, presso la sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, a Firenze, in un incontro con il ministro della Salute, Roberto Speranza, dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro in Toscana”. È difatti questo l’obiettivo che si sono date istituzioni e organizzazioni sindacali, a fronte di un fenomeno che, negli anni scorsi, in alcuni momenti, ha fatto segnare statistiche in crescita per le malattie professionali e gli incidenti sul lavoro, compresi quelli mortali. L’iniziativa si aprirà con i saluti del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Seguiranno poi l’introduzione del consigliere Serena Spinelli, l’intervento della responsabile del settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Toscana, Giovanna Bianco, e le conclusioni del ministro Roberto Speranza. (Ren)