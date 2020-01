Bolivia: Morales, "legalmente nulla mi impedisce di candidarmi"

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha difeso il suo diritto a candidarsi come deputato o senatore alle prossime elezioni generali, in programma il 3 maggio. “I golpisti temevano la mia candidatura alla presidenza. Ora temono che io venga eletto deputato o senatore. Legalmente nulla mi impedisce di essere candidato ma i golpisti vogliono silenziarmi, non ci riusciranno”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. (segue) (Brb)