Bolivia: Morales, "legalmente nulla mi impedisce di candidarmi" (3)

- Morales dirige la campagna elettorale del Movimento al socialismo (Mas) dall'Argentina, paese che gli ha accordato lo status di rifugiato. L'ex presidente ha fatto sapere di aver delegato l'incaricato d'affari boliviano a Buenos Aires, Julio Alvarado, ad iscrivere il proprio nome nelle liste del Mas. Un passo necessario nel caso in cui il partito, in questi giorni impegnato a selezionare le candidature, decidesse di lanciare il nome del "cocalero" nella contesa. Per Murillo, decidendo di iscriversi alle elezioni, l'ex presidente si rende responsabile di un atto di "vigliccheria". "Dopo aver ordinato di assassinare e uccidere boliviani, l'idea di voler tornare come deputato o senatore da fuori, significa che veramente Morales non ha limiti nell'uso sporco della politica. È l'antitesi della politica, la vergogna dei politici", ha detto Murillo. (segue) (Brb)