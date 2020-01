Bolivia: Morales, "legalmente nulla mi impedisce di candidarmi" (4)

- Morales e il suo vice Alvaro Gacia Linera, in virtù dell'accordo con cui si è messo fine alla crisi aperta a novembre scorso, avevano accettato di non tornare a correre per la presidenza del paese, ma nulla era stato deciso sul possibile futuro da senatore o deputato. La strada per un ingresso di Morales in parlamento è comunque ancora lunga. La candidatura è caldeggiata dal Mas di Cochabamba, sua tradizionale roccaforte elettorale, ma non da tutto il partito. Il presidente della Camera dei deputati, Sergio Choque, ha definito l'eventualità “poco prudente”. “È preferibile che il capo della nostra campagna elettorale resti in salvo in un altro paese, perché in Bolivia non ci sono le necessarie garanzie”, ha detto Choque al quotidiano “La Razon”. Il leader cocalero, segnala inoltre il suo portavoce a Buenos Aires ed ex ministro della Comunicazione dal 2012 al 2015, Amanda Davila, non ha preso una decisione a riguardo e la prenderà in considerazione solo qualora venisse effettivamente proposto como candidato. (segue) (Brb)