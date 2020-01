Milano: incendio scuola polizia locale, indaga pool antiterrorismo dopo rivendicazione anarchici

- È passato al pool antiterrorismo della procura di Milano il fascicolo sull’incendio doloso che è divampato nella notte tra il 22 e il 23 gennaio scorso nel cortile della scuola del corpo della Polizia locale di Milano in via Boeri. Ad andare a fuoco quella notte erano stati due mezzi, un furgone e un'auto dei vigili. Il trasferimento dell’indagine dal pm di turno al capo del dipartimento, Alberto Nobili, è stata dettata dopo la rivendicazione degli anarchici - come anticipato dalla pagine milanesi del Corriere della Sera - comparsa su alcuni siti online della rete antagonista. "I 'localini' hanno quasi gli stessi poteri delle altre forze repressive" e "per questo ... abbiamo dato fuoco ai mezzi", si legge nel testo al vaglio degli investigatori della polizia locale e della Digos. (Rem)