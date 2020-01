Russia-Armenia: incontro tra premier, focus su cooperazione economica e commerciale

- I premier di Russia e Armenia, Mikhail Mishustin e Nikol Pashinyan, hanno avuto un colloquio bilaterale a margine del Consiglio intergovernativo dell’Unione economica eurasiatica (Uee) attualmente in corso ad Almaty, in Kazakhstan. Lo riferiscono i media dei due paesi, sottolineando che si tratta del loro primo incontro dopo la nomina di Mishustin, ex direttore del Servizio tributario federale, alla carica di premier. “I nostri paesi sono uniti da legami rispetto e profonda amicizia: la Federazione Russa è il principale partner commerciale dell’Armenia, e siamo assolutamente interessati a consolidare la nostra cooperazione nel prossimo futuro estendendola a nuovi settori”, ha detto il premier russo. Pashinyan, di contro, si è congratulato con Mishustin per la sua nomina a capo di governo. “Credo che i rapporti e la cooperazione, per quanto già ottimi, possano sempre migliorare, e ci impegneremo al massimo per far sì che ciò accada soprattutto in ambito economico e commerciale”, ha detto Pashinyan. (Rum)