Ocse: Gualtieri, italiani bravi risparmiatori ma occorre più ambizione per mercato di capitali unico

- Gli italiani sono "bravi risparmiatori ma non altrettanto bravi investitori". E' quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, alla presentazione del rapporto dell'Ocse "Capital Market Review of Italy" presentato oggi al ministero delle Finanze. Secondo Gualtieri, in Italia le famiglie non approcciano a soluzioni d'investimento alternative nel mercato privato. Il ministro ha osservato che la ricchezza complessiva dei nuclei familiari resta in depositi e conti correnti quando, invece, dovrebbe essere maggiormente impiegata nei mercati dei capitali. E’ necessario, tenendo presenti i vincoli, "essere più ambiziosi per riuscire ad avere un mercato dei capitali unico che consenta di compiere passi ulteriori, in maniera pragmatica" ha detto. Per Gualtieri, la priorità nel quadro del mercato europeo è una maggiore proporzionalità. In questo contesto, occorre "operare in modo più efficiente, affinché tutti i player possano interagire tra loro" ha spiegato. Uno dei modi possibili, secondo il titolare del dicastero, è la riduzione delle frizioni che esistono tra le normative Ue e quelle nazionali. (segue) (Rin)