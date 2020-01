Ocse: Gualtieri, italiani bravi risparmiatori ma occorre più ambizione per mercato di capitali unico (2)

- "L’investimento è importante perché aumenta la liquidità, ma dobbiamo normalizzare le misure per impedire che una regolamentazione eccessiva possa far uscire le imprese dal mercato", ha osservato il ministro. L'Unione europea, sostiene Gualtieri, dovrebbe predisporre un "Roll book" che tenga conto di piccole e medie imprese, con disposizioni utili a semplificare il quadro normativo al fine di migliorare l'integrazione del mercato. "Gli investitori hanno talvolta difficoltà a mettere soldi nell'economia reale a causa di vincoli europei disincentivanti" ha detto ancora. "Occorre - ha precisato - creare un’architettura di supervisione europea ben definita". Rispondendo alle domande della stampa, Gualtieri ha fatto sapere di essere "fiducioso" su un rimbalzo della crescita economica del paese nel primo trimestre 2020. Secondo il ministro, nel suo complesso il dato relativo alla crescita del 2019 è stato migliore delle previsioni ma, ha aggiunto, "confidiamo in un rimbalzo nel primo trimestre del 2020 e lavoriamo al programma di misure presentate nella manovra di bilancio". (Rin)