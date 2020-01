Albania: nel 2019 l'Italia si riconferma primo partner commerciale, ma interscambio è in calo del 9 per cento (2)

- Il calo dell'interscambio fra i due paesi sarebbe dovuto alla contrazione sia delle esportazioni albanesi che delle importazioni dall'Italia. Il disavanzo dell'Albania è salito a 172 milioni di euro, circa 50 per cento in più rispetto al 2018. Il made in Albania finito sul mercato italiano è stato di 143 miliardi di lek (1,172 miliardi di euro) ossia 4 per cento in meno, rappresentando il 60 per cento del totale destinato ai paesi dell'Unione europea. La contrazione ha interessato la vendita dei prodotti "Tessili e calzature", cioè l'industria manifatturiera, la cui materia prima giunge dall'Italia, che rappresenta anche il maggiore gruppo nella struttura delle esportazioni verso l'Italia, con un'incidenza di circa 64 per cento. Del 30 per cento il calo dei prodotti del secondo gruppo più importante, quello di "Materiali edili e metalli". (segue) (Alt)