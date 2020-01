Albania: nel 2019 l'Italia si riconferma primo partner commerciale, ma interscambio è in calo del 9 per cento (3)

- Per quanto riguarda le importazioni dall'Italia il loro ammontare nel 2019 è stato di poco più di 164 miliardi di lek (1,34 miliardi di euro), in calo di 91 milioni di euro, ossia di -6,4 per cento rispetto al 2018. La contrazione si è verificata praticamente su tutti i principali prodotti che l'Albania acquista sul mercato italiano. Le importazioni di materie prime per l'industria manifatturiera, che rappresentano il 25 per cento del made in Italy, sono scese del 5 per cento, ammontando a poco più di 40 miliardi di lek (333 milioni di euro). Di circa il 10 per cento il calo di macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio. Ad aver registrato un aumento, di oltre 10 per cento, solo le importazioni di alimentari, tabacco e bevande, ammontate a oltre 19 miliardi di lek (160 milioni di euro). Il made in Italy rappresenta il 43 per cento del delle importazioni albanesi dai paesi Ue, e il 17 per cento del totale degli acquisti dal mondo. (segue) (Alt)