Albania: nel 2019 l'Italia si riconferma primo partner commerciale, ma interscambio è in calo del 9 per cento (4)

- Nel 2019, l'ammontare dell'interscambio commerciale dell'Albania con il mondo è stato di 947,8 miliardi di lek (7,76 miliardi di euro), in calo di solo 0,5 per cento ossia di 33 milioni di euro. Ad incidere sulla leggera contrazione del volume del commercio, il calo del 3,8 per cento delle esportazioni scese a 298.7 miliardi di lek (2,44 miliardi di euro). A contribuire negativamente sulle vendite dei prodotti albanesi all'estero, il calo di 2,5 punti percentuali del gruppo "Materiali edili e metalli" seguito dal comparto "Minerali, combustibili ed energia elettrica". Le importazioni invece hanno registrato un leggero aumento dell'1,2 per cento, ammontando a 649 miliardi di lek (5,3 miliardi di euro), dovuto agli acquisti di prodotti del gruppo "Minerali, combustibili ed energia elettrica", +1,4 punti percentuali e "Alimentari, tabacco e bevande", +0,6 punti percentuali. (segue) (Alt)