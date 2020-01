Rocca di Papa: Pd, mandato esplorativo a Croce per centro sinistra unito

- Il Partito democratico ha conferito ad Andrea Croce "un mandato esplorativo per verificare la possibilità di costruire un'alleanza programmatica di centrosinistra, aperta alle forze politiche, civiche e della società civile, che riconoscano la possibilità di mettere in campo un progetto per Rocca di Papa alternativo a quello del centrodestra e del sindaco Cimino". Lo dichiarano, in una nota congiunta Rocco Maugliani, segretario del Partito democratico della provincia di Roma e Riccardo Corbucci, commissario del Pd a Rocca di Papa. "In continuità con quanto stiamo facendo in tutta Italia - spiegano - anche a Rocca di Papa ci faremo promotori di incontri con tutte le altre forze che siano disposte a condividere insieme con noi questo percorso. L'elemento principale che deve vedere tutti noi impegnati in questa fase è tuttavia il raggiungimento del maggior grado di unità funzionale per il bene della comunità e per la ricostruzione di quel tessuto sociale che oggi vediamo fortemente compromesso. In ragione di questo ascolteremo tutti i nostri interlocutori senza diktat o veti su nessuno".(Com)