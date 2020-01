Milano: assessore De Corato su incendio scuola polizia locale, rivendicazione anarchici fatto gravissimo

- "La rivendicazione degli anarchici dell'incendio della scuola dei vigili di via Boeri a Milano è un fatto gravissimo". Così l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commenta la rivendicazione, comparsa su alcuni siti antagonisti, dell'incendio doloso del 23 gennaio. "Ribadisco, insieme alla preoccupazione, la solidarietà personale e di Regione Lombardia alla polizia locale milanese - conclude l'assessore De Corato - che avevo manifestato appena avuta notizia dell'incendio, subito bollato, dai Vigili del fuoco, come doloso". (Com)