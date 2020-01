Città metropolitana Roma: Zotta, su "Paradiso del mare" ad Anzio mai venuto meno nostro interesse

- Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, commenta in una nota, le dichiarazione del sindaco di Anzio Candido De Angelis sulla struttura "Paradiso sul mare". "Sorprendono, o forse no, le dichiarazioni che il sindaco di Anzio Candido De Angelis, ha esternato in una 'conferenza dei servizi' impropriamente convocata - dichiara Zotta - La struttura 'Paradiso sul mare' di competenza della Città metropolitana di Roma, che è stata ed è la sede dell'istituto alberghiero 'Marco Gavio Apicio' è stata più volte in questi ultimi anni luogo di verifiche e sopralluoghi da parte mia e degli uffici dell'ente metropolitano. Abbiamo concluso in questi giorni la gara per l'affidamento dei lavori per la verifica della vulnerabilità sismica, l'idoneità statica, i rilievi e le indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato, degli ambienti interni e spazi esterni del complesso con uno stanziamento di 80 mila euro". "Senza questo intervento propedeutico - spiega ancora Zotta - non è possibile programmare nessun tipo di intervento. Non si capisce questa polemica senza fondamento, tra l'altro con ricostruzioni quanto meno discutibili. Il comune di Anzio è stato informato del procedimento in corso e, con propri tecnici ha assistito alle attività di sopralluogo. Mi viene, quindi, da pensare che al comune di Anzio gli uffici non parlino con il Sindaco. Lasciamo le polemiche a chi le vuole fare, la Città metropolitana su 'Paradiso sul mare' c'è e ci sarà e solo dopo l'esito delle indagini, che ho fortemente voluto, potremo cominciare a parlare del futuro della struttura".(Com)