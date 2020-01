Nigeria: Mtn investirà 1,6 miliardi di dollari nel paese (2)

- Lo scorso agosto la Banca centrale di Abuja aveva inflitto una multa di 16 milioni di dollari a quattro banche accusate di avere aiutato Mtn a trasferire illegalmente 8 miliardi di dollari all’estero. Gli istituti finanziari coinvolti sono Standard Chartered Bank, Stanbic Ibtc, Citibank e Diamond Bank. Nel 2015 l’Autorità per le telecomunicazioni nigeriana aveva imposto a Mtn una multa di 5 miliardi di dollari per la mancata disconnessione dalla rete di cinque milioni di utenze non registrate. La multa è stata in seguito ridotta a 1,7 miliardi. (Res)