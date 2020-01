Milano: trovato con decine di grammi di eroina su binari stazione Rogoredo, arrestato

- Un 23enne italiano è stato arrestato per spaccio per essere stato trovato in possesso di dosi per alcune decine di grammi di eroina vicino alla stazione di Milano Rogoredo. Una pattuglia della polfer durante un controllo notturno del territorio, intorno alle 2, ha notato un piccolo fuoco acceso tra i binari nella zona adiacente allo scalo ferroviaria. I poliziotti hanno raggiunto immediatamente il luogo dove vi erano tre soggetti che alla loro vista si sono dati alla fuga. Uno di questi, però, un giovane italiano, è stato prontamente bloccato. Sul posto sono stati trovati un bilancino di precisione e svariati sacchetti in cellophane contenenti decine di grammi di eroina. A carico del ragazzo sono emersi diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona oltre alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano valido un anno, notificatogli lo scorso 7 gennaio. (Com)