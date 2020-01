Moldova-Bielorussia: incontro premier, focus su cooperazione economia

- Il primo ministro della Moldova, Ion Chicu, ha incontrato l’omologo bielorusso Sergej Rumas a margine del Consiglio intergovernativo dell’Unione economica eurasiatica (Uee) attualmente in corso ad Almaty, in Kazakhstan. Lo si apprende da una nota dell’esecutivo di Chisinau, aggiungendo che le parti hanno discusso il futuro della cooperazione economica e dei rapporti bilaterali. “Sono lieto di vedere la Moldova partecipare alle riunioni dell’Uee: ci sono molte opportunità di cooperazione che i nostri paesi devono ancora sfruttare, e solleciterò le nostre aziende a partecipare alle gare e ai progetti avviati dalle autorità moldave”, ha detto Rumas. Chicu, di contro, ha ribadito quanto le riunioni come quella di oggi siano “utili al rafforzamento della cooperazione in ambito economico”. All’ordine del giorno anche una serie di progetti di collaborazione nell’ambito del trasporto su ruote, l’acquisto di autobus e filobus e l’introduzione di una serie di strumenti finanziari a sostegno delle esportazioni. (Moc)