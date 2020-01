I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediterraneo orientale: nave turca Oruc Reis entra nella piattaforma continentale greca - L'unità navale turca per le attività di ricerca, Oruc Reis, ha fatto ingresso nelle acque che rientrano nella piattaforma continentale della Grecia, a circa 200 chilometri dall'isola di Castelrosso (Kastellorizo). Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo cui la fregata HS Nikiforos Fokas è stata impiegata nell'area per monitorare l'attività. La nave turca è entrata per alcuni minuti nell'area della piattaforma continentale greca attorno alle 6:40 di questa mattina (ora greca). L'incidente odierno avviene in concomitanza con il 24mo anniversario della crisi di Imia, quando alcuni gruppi turchi sbarcarono nell'isolotto greco dell'Egeo orientale nei pressi di Castelrosso, portando Atene e Ankara sull'orlo di una guerra. Secondo quanto riportato, la Oruc Reis non è stata accompagnata da navi militari. La Turchia ha intanto emesso un segnale di avviso per i naviganti (Navtex) nell'area dei blocchi 4 e 5 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro. (segue) (Res)