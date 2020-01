I fatti del giorno - Nord Africa

- Tunisia: Elloumi (Qalb Tounes), obiettivo del presidente Saied è dissolvere il parlamento - L'obiettivo dissimulato del presidente tunisino, Kais Saied, è dissolvere il parlamento "senza assumersene la responsabilità". Lo ha dichiarato il deputato del partito tunisino Qalb Tounes, Iyadh Elloumi, all'emittente radiofonica "Shems Fm". Il capo dello Stato auspica che il governo del premier designato Elyes Fakhfakh non disponga del sostegno politico sufficiente, consentendogli di dissolvere l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino), ha proseguito Elloumi. Inoltre, l'idea di scartare Qalb Tounes dalle consultazioni per la formazione del governo è stata proposta dal presidente Saied e non dal premier designato Fakhfakh, ha chiarito. "Serve un miracolo affinché questo governo venga approvato. Nel caso ottenesse la fiducia, sarebbe un governo debole perché la quasi totalità del parlamento sarebbe contro di lui", ha proseguito Elloumi. Il premier designato Fakhfakh ha annunciato che Qalb Tounes e il Partito dusturiano libero (Pdl) saranno scartati dalle consultazioni per la formazione del governo perché i risultati delle elezioni presidenziali hanno dimostrato che i due partiti hanno presentato dei partiti non concordi con le priorità dei tunisini. (segue) (Res)