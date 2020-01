I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: “al Arabiya”, Ankara ha consegnato a governo Tripoli un sistema di difesa antiaereo - La Turchia ha consegnato al Governo di accordo nazionale (Gna), un sistema di difesa antiaereo. Lo hanno rivelato fonti informate all'emittente satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che compagnie turche hanno venduto grandi quantità di armi al governo guidato da Fayez al Sarraj. ''Ankara ha costruito nuovi campi di addestramento a Tripoli che includono una sala operativa per le forze turche, una residenza per gli addestratori e un'unità di collegamento con l'esercito turco'' hanno aggiunto le fonti. Nella giornata di ieri, due caccia Rafale in missione di ricognizione con la portaerei Charles-de-Gaulle hanno sorpreso una nave cargo noleggiata da Ankara e scortata da una fregata turca, che attualmente incrociano in acque libiche, mentre trasportava veicoli corazzati nel porto di Tripoli. Secondo il sito Marine Traffic, la nave battente bandiera libanese è la Bana che dopo aver fatto scalo a Tripoli si trova attualmente al largo della Sicilia. La notizia diffusa dalla stampa francese, giunge dopo le forti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che in occasione della visita a Parigi del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha accusato la Turchia e il presidente Recep Tayyip Erdogan di non “aver rispettato la parola data” alla conferenza di Berlino tenutasi il 19 gennaio compresa la sospensione delle attività militari. (segue) (Res)