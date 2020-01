I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Algeria: terrorista si consegna all'esercito nel sud del paese - Un terrorista si è consegnato alle autorità militari algerine di Tamanrasset, nel sud del paese. Lo ha annunciato il ministero della Difesa attraverso un comunicato stampa. Si tratta di Mansouri el Tayeb, noto come Tarek, appartenente ai gruppi terroristici attivi nella regione del Sahel. Ieri, 30 gennaio, il ministero della Difesa ha annunciato di aver sventato un tentativo di attacco suicida in vista delle manifestazioni. Il terrorista identificato come R. Bachir, ricercato, è stato arrestato dalle unità dell'esercito. Secondo le autorità, l'uomo pianificava di compiere un attacco suicida con una cintura esplosiva per colpire i manifestanti che oggi scenderanno in piazza ad Algeri. (Res)