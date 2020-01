I fatti del giorno – Europa orientale

- Ucraina-Usa: Zelensky, Kiev pronta a sviluppare nuove forme di cooperazione per sicurezza - L’Ucraina è pronta a sviluppare nuove forme di cooperazione in ambito di sicurezza con gli Stati Uniti. Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in visita a Kiev. “L’Ucraina è pronta a sviluppare nuove forme di partenariato con gli Stati Uniti in merito alla sicurezza”, ha spiegato Zelensky. Il presidente ha poi ringraziato le autorità di Washington per il sostegno bipartisan, ribadendo come l’assistenza finanziaria da 700 milioni di dollari per il 2020 sia una conferma della posizione Usa. Zelensky ha sottolineato come l’acquisto dei sistemi missilistici Javelin sia fondamentale per l’Ucraina, aggiungendo che sono in corso trattative per la fornitura di altri armamenti alle forze armate di Kiev. (segue) (Res)