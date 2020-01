I fatti del giorno – Europa orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia: premier Pashinyan, attività economica in aumento del 10,7 per cento - I dati sull’economia in Armenia diffusi dal Comitato statistico nazionale per il mese scorso mostrano una crescita record per l’attività economica nel paese, che si è attestata al 10,7 per cento. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Facebook del primo ministro Nikol Pashinyan. “Le esportazioni hanno registrato una crescita pari al 13 per cento, seguite dai servizi, in aumento dell’11,6 per cento, dall’industria, con un incremento pari a 6,4 punti percentuali, e dall’edilizia, con una crescita del 4,9 per cento”, si legge nel messaggio. (segue) (Res)