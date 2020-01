I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Ungheria: un anno di reclusione a migranti che hanno attraversato frontiera - Un tribunale a Szeged, in Ungheria, ha condannato in primo grado a un anno di reclusione quattro migranti che hanno attraversato il confine serbo-ungherese martedì scorso. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Si tratta di due siriani e due palestinesi che erano parte di un gruppo più numeroso, composto da circa 80 migranti. I quattro hanno anche ricevuto un ordine di espulsione dall'Ungheria per quattro anni. La polizia ha impedito alla maggior parte dei migranti l'ingresso, mentre alcuni sono riusciti ad attraversarlo. Un quinto uomo, un algerino, ha scalato il recinto alla frontiera autonomamente rispetto al gruppo di migranti ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione, oltre a ricevere l'ordine di espulsione per quattro anni. (segue) (Res)