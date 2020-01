I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nagorno-Karabakh: Osce, serve spirito di compromesso per una pace duratura - L’attuazione degli accordi già raggiunti nel 2019, le misure per preparare le popolazioni della regione del Nagorno-Karabakh alla pace e i prossimi appuntamenti in agenda: sono stati questi i temi principali dibattuti nella tre giorni di colloqui fra i copresidenti del Gruppo di Minsk dell’Osce – il russo Igor Popov, il francese Stephane Visconti e lo statunitense Andrew Schofer – e i ministri egli Esteri armeno e azerbaigiano, rispettivamente, Zohrab Mnatsakanyan ed Elmar Mammadyarov, tenutisi a Ginevra. Alle riunioni ha partecipato anche il rappresentante personale del presidente in esercizio dell'Osce, Andrzej Kasprzyk. I copresidenti hanno ribadito il loro pieno impegno a sostegno delle parti affinché si possa trovare una soluzione pacifica al conflitto, nonché la necessità di uno spirito di compromesso per raggiungere una pace equa e duratura. I ministri hanno convenuto di incontrarsi di nuovo nel prossimo futuro. (Res)