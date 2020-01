I fatti del giorno - America Latina

- Colombia: coronavirus, governo dispone rimpatri di cittadini dalla Cina - Il governo colombiano ha avviato le pratiche per il rimpatrio di cittadini dalla Cina, a seguito dell'emergenza nata con la diffusione del coronavirus. Si tratta, specifica il ministero degli Esteri, di 14 cittadini che hanno fatto richiesta esplicita di abbandonare il paese asiatico. Bogotà ha disposto il trasferimento via terra dei connazionali dalla città di Wuhan, considerata epicentro dell'emergenza, verso una località non sottoposta a isolamento. L'operazione inizierà mercoledì con il trasferimento dei primi sette colombiani. I cittadini verranno quindi tenuti in una quarantena di due settimane, in alberghi "pagati dallo stato colombiano" ma con cure mediche ritenute a "carico del governo cinese". (segue) (Res)