I fatti del giorno - America Latina (2)

- Venezuela: Croce rossa annuncia arrivo 42 tonnellate di aiuti umanitari - La Croce Rossa ha annunciato l'arrivo di 42 tonnellate di materiale medico e aiuti umanitari in Venezuela. “Domani (oggi) scaricheremo 42 tonnellate arrivate via nave da due, tre giorni, ma abbiamo messo in movimento oltre 450 tonnellate di medicine e materiale medico”, ha detto il presidente della Croce rossa venezuelana, Mario Villarroel, parlando in conferenza stampa. Nel 2019, ha aggiunto, sono state assistite circa 610 mila persone a rischio in tutto il paese. (segue) (Res)