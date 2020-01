I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Duque, scarta ipotesi riapertura rapporti consolari con Venezuela - Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha scartato l'ipotesi di ristabilire le relazioni consolari con il Venezuela, così come aveva proposto Nicolas Maduro. Al momento in Venezuela "ci sono molte poche garanzie per la prestazione dei servizi consolari, a causa - semplicemente - della costante violenza che c'è, da parte della dittatura", ha spiegato Duque. Il governo venezuelano è vittima di una "specie di schizofrenia", ha detto Duque riportando a Caracas la responsabilità della chiusura dei rapporti diplomatici e accusando Maduro di voler evadere le sue responsabilità nella consegna di Aida Merlano, ex parlamentare colombiana accusata di frodi elettorali e arrestata in Venezuela a inizio settimana. "La cosa necessaria è che Aida Merlano sia riportata in Colombia, perché sia sottoposta alla giustizia. È una delinquente e i colombiani attendono che arrivi nel nostro paese per essere giudicata e sanzionata, come dovuto, per i reati che ha commesso", ha aggiunto Duque. (segue) (Res)