I fatti del giorno - America Latina (4)

- Bolivia: governo ad interim pronto a impugnare candidatura Morales al parlamento - Il governo boliviano della presidente ad interim, Jeanine Anez, ha assicurato che si prepara a impugnare la possibile candidatura dell'ex presidente Evo Morales a parlamentare nelle prossime elezioni di maggio. "Noi in ogni modo, apriremo una denuncia dinanzi al tribunale suprfemo elettorale. Morales non ha i requisiti, questo potere non è valido a nostro giudizio, stiamo facendo le analisi legali e al più tardi lunedì, impugneremo l'atto", ha detto il ministro dell'Interno Arturo Murillo, ai media locali. Il ministro ha ricordato che su Morales grava un ordine di cattura con l'accusa di "sedizione" e "terrorismo", reati che avrebbe perpetrato ordinando le proteste che hanno attraversato il paese lo scorso autunno. (segue) (Res)