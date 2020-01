I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela-Usa: Guaidò, "farò di tutto" per incontrare Trump prima di rientrare in patria - L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha detto che "farà tutto il possibile" per riuscire a incontrare il presidente degli Usa Donald Trump, prima di chiudere il tour internazionale organizzato per "aumentare la pressione sul dittatore Nicolas Maduro". L'oppositore, attesa domani a Miami, ha anche aggiunto che tornerà sicuramente in patria "nonostante le minacce" delle forze di sicurezza, che potrebbero arrestarlo per aver violato il divieto ad uscire dal paese. "Faremo tutto il possibile, ne pochi giorni che restano del giro internazionale, per incontrare Trump", ha detto Guaidò in un'intervista concessa ad "Univision". (Res)