I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: Erdogan contro il piano di pace di Trump, Gerusalemme è una linea rossa - Gerusalemme è una “linea rossa” per la Turchia, che non non riconoscerà né accetterà mai il piano di pace degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una riunione del Partito giustizia e sviluppo nella capitale Ankara. "Questo piano mira all'annessione dei territori occupati della Palestina", ha dichiarato Erdogan, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Il presidente turco ha definito Israele uno “Stato canaglia” che non potrà mai essere credibile per Ankara. "Lasciare Gerusalemme interamente nei sanguinosi artigli di Israele è male per tutta l'umanità", ha aggiunto Erdogan. “L’Accordo del secolo”, subito respinto dalla leadership palestinese, è stato presentato il 28 gennaio a Washington dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti al premier israeliano Benjamin Netanyahu e i rappresentanti di Oman, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Un piano che tra le altre cose prevede il riconoscimento della sovranità israeliana sugli insediamenti in Giudea e Samaria e investimenti fino a 50 miliardi di dollari per l’economia palestinese. Il piano proposto dovrebbe essere attuato in un periodo di quattro anni, dopo i quali ci saranno dei negoziati per proseguire con la seconda fase e determinare il controllo del resto del territorio. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che Gerusalemme resterà la capitale indivisa dello Stato di Israele, precisando tuttavia che il piano stabilisce anche uno Stato palestinese con la sua capitale a Gerusalemme est. (segue) (Res)