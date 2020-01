I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Medio Oriente: vertice emergenza Lega araba al Cairo, Abbas discuterà il piano di pace di Trump - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, parteciperà ai lavori del vertice di "emergenza" che si terrà domani al Cairo presso la sede della Lega araba. E' quanto ha fatto sapere l'ambasciatore palestinese in Egitto e rappresentante presso la Lega araba, Diab al Louh. I ministri degli Esteri arabi, infatti, ascolteranno Abbas in merito all'"accordo del secolo", ossia il piano per la pace in Medio Oriente, annunciato il 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nella giornata di ieri, l'Anp, in una dichiarazione firmata dallo stesso Abbas e consegnata a esponenti del governo dello Stato ebraico da una delegazione di Ramallah, ha dichiarato che considera la proposta statunitense come l'annullamento di fatto degli accordi di Oslo. Secondo quanto riferisce l'emittente israeliana "Channel 12", i delegati palestinesi, guidati dal ministro degli Affari civili, Hussein al Sheikh, hanno incontrato il ministro delle Finanze israeliano, Moshe Kahlon, allo scopo di far sapere a Israele che l'Anp considera il piano presentato martedì come abolizione degli accordi di pace di Oslo. (segue) (Res)