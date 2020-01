I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Medio Oriente: Israele lancia raid aereo su obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza - Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato oggi un attacco contro obiettivi del movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi dall'enclave palestinese precipitato contro la parte meridionale di Israele. Lo hanno annunciato le stesse Idf in un comunicato. Tre razzi sono stati lanciati questa notte verso Israele dalla Striscia di Gaza, due dei quali intercettati dallo scudo missilistico Iron Dome. Controllata da Hamas, la Striscia di Gaza è soggetta a un rigido blocco israeliano. Israele ha condotto nella Striscia di Gaza ben tre operazioni dal 2008 e ritiene il movimento islamista responsabile di tutto ciò che accade nell'enclave. Hamas ha attualmente un accordo di cessate il fuoco con Israele, a differenza dell'altro grande gruppo armato attivo nell'enclave, il Movimento per il Jihad islamico. Il lancio di razzi da Gaza verso Israele avviene pochi giorni dopo l’annuncio del cosiddetto “Accordo del secolo” per il Medio Oriente presentato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e respinto dall’Autorità nazionale palestinese (Anp), da Hamas e da gran parte dei paesi arabi e musulmani. (segue) (Res)