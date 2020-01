I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: Cremlino nega dichiarazioni di Erdogan su mancato rispetto accordi di Sochi - Le autorità della Federazione Russa non sono d’accordo con quanto detto dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in merito al mancato rispetto degli obblighi di Mosca nel processo di pacificazione della provincia siriana nordorientale di Idlib. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “La Federazione Russa ha portato a termine con successo quanto disposto all’interno degli accordi sulla Siria raggiunti a Sochi: detto ciò, riconosciamo che al momento la situazione nella provincia di Idlib non è delle migliori dal momento che ci sono ancora gruppi terroristici attivi nell’area”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. Parlando con i giornalisti di ritorno da un tour in Africa, il capo dello Stato turco aveva sottolineato che la pazienza di Ankara rispetto ai continui attacchi delle forze governative nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, sta terminando. “Sfortunatamente, la Russia non ha rispettato gli accordi di Astana e di Sochi. Abbiamo aspettato finora, ma giunti a questo punto intraprenderemo le nostre azioni. Non si tratta di una minaccia, ma ci aspettiamo che la Russia dia al regime i necessari avvertimenti”, aveva dichiarato Erdogan. (segue) (Res)