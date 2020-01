I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Houthi offrono a Khartum di scambiare i prigionieri sudanesi - L’emittente dei ribelli sciiti yemeniti Houthi, "al Masirah", che trasmette dallo Yemen, ha annunciato che il gruppo è pronto a tenere colloqui con il Sudan per scambiare i prigionieri attraverso il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il gruppo ha dichiarato di avere prigionieri sudanesi e di aver informato le autorità di Khartum attraverso la Croce Rossa di prepararsi a negoziare un accordo di scambio, nella speranza che le autorità del paese africano possano fare pressioni su Arabia Saudita ed Emirati in questo senso. Il Sudan partecipa alla guerra in Yemen all’interno della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita dal marzo 2015. Il primo ministro sudanese Abdullah Hamduk ha annunciato l'8 dicembre che il numero di forze sudanesi operanti nello Yemen è di 5 mila militari. (Res)