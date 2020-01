Piemonte: Coldiretti, export di vino e gorgonzola a rischio con la Brexit (2)

- In Piemonte, nella provincia di Torino, il trend dell’export vede un calo con 710,2 milioni di euro (-5,7%), a cui si è contrapposta una crescita delle importazioni fino a 304,6 milioni di euro (+5,2%). Il saldo della bilancia commerciale rimane comunque positivo (+405,6 milioni di euro), ma in peggioramento rispetto al 2018, secondo io dati di Camera di Commercio relativi al terzo trimestre 2019. Il 45% delle vendite torinesi è legato ai mezzi di trasporto, anche loro però in calo del 9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2018. Per quanto riguarda l’agroalimentare, si registra un export positivo (+42%) per i prodotti alimentari, che pesano per il 10% delle esportazioni totali verso i neo-extracomunitari britannici. Crescono le vendite di prodotti da forno (+2,1%) e di frutta e ortaggi (+9%). (Rpi)