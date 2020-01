Fao: invasione locuste nel Corno d’Africa rischia di provocare crisi umanitaria

- L’invasione di locuste del deserto nel Corno d'Africa rischia di provocare una crisi umanitaria, per questo sono necessari finanziamenti urgenti per affrontare l'epidemia al fine di proteggere i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione dlele Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), Qu Dongyu, secondo cui la calamità è la peggiore che abbia colpito l'Etiopia e la Somalia da 25 anni e la peggiore mai registrata in Kenya in 70 anni. Anche Gibuti ed Eritrea sono stati colpiti. La Fao ha già mobilitato 15,4 milioni dei 76 milioni di dollari richiesti per i cinque paesi, ma si aspetta che i bisogni aumentino con il rischio che l'epidemia si diffonderà ad altri paesi, in particolare in Sud Sudan e in Uganda. Parlando nel corso di un briefing informale con i rappresentanti degli stati membri della Fao presso la sede di Roma della Fao, Qu ha aggiunto che l’organizzazione ha mobilitato personale e risorse per affrontare il peggioramento dell'epidemia e sta lavorando a stretto contatto con i governi e i partner in una regione in cui la sicurezza alimentare era già molto fragile. “I tempi e la posizione sono cruciali. Spero che possiamo lavorare duramente giorno e notte in modo che le persone non perdano i raccolti”, ha detto Qu. (segue) (Com)