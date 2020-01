Fao: invasione locuste nel Corno d’Africa rischia di provocare crisi umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La locusta del deserto è considerata il parassita migratorio più distruttivo del mondo e un piccolo sciame che copre un chilometro quadrato può mangiare la stessa quantità di cibo in un giorno di 35 mila persone. Pascoli e terreni coltivati hanno già subito danni in Etiopia, Kenya e Somalia e ci sono conseguenze potenzialmente gravi per la regione, in cui quasi 12 milioni di persone stanno già affrontando una grave insicurezza alimentare acuta e molti fanno affidamento sull'agricoltura per sopravvivere. Gli esperti della Fao stanno supportando le operazioni di controllo e hanno avviato gli sforzi per salvaguardare i mezzi di sussistenza, in particolare di quelli che già sperimentano alti livelli di acuta insicurezza alimentare. Secondo l'ultimo aggiornamento della Fao, la situazione attuale sarà ulteriormente aggravata dall'attività riproduttiva che produrrà nuove infestazioni di locuste in Etiopia, Kenya e Somalia. La Fao sta inoltre lavorando a stretto contatto con questi paesi e con i loro vicini, Gibuti ed Eritrea, monitorando allo stesso tempo Oman, Arabia Saudita, Sudan e Yemen per eventuali sviluppi. “Dobbiamo agire immediatamente perché le locuste non aspettano, arriveranno e distruggeranno”, ha dichiarato Maria Helena Semedo, vicedirettore generale della Fao per il clima e le risorse naturali. “Dobbiamo affrontare l'emergenza ma dobbiamo pensare ai mezzi di sussistenza e al lungo termine”, ha aggiunto. (segue) (Com)