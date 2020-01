Fao: invasione locuste nel Corno d’Africa rischia di provocare crisi umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di informazioni sulle locuste del deserto della Fao afferma che la situazione è estremamente allarmante e sarà ulteriormente aggravata dalle nuove infestazioni previste all'inizio di aprile. Solo in Kenya si registrano sciami lunghi fino a 60 e larghi 40 chilometri, che hanno invaso tutte le contee settentrionali del paese e alcune aree centrali in meno di un mese, causando danni sostanziali alle colture e al bestiame privato dei pascoli. Un totale di 13 contee sono state finora colpite in Kenya. Una nuova generazione di locuste dovrebbe schiudersi a febbraio e nuovi sciami sono previsti all'inizio di aprile, in concomitanza con la prossima stagione di semina. In quel periodo i venti stagionali si saranno spostati verso nord, il che probabilmente consentirà agli sciami di recente formazione in Kenya di spostarsui in Etiopia e in Somalia, nonché di migrare verso nuove aree del Sud Sudan e del Sudan. L'aumento del numero degli sciami di locuste nel nord del Kenya sta causando serie preoccupazioni in quanto si trovano a soli 200 chilometri dai confini con il Sud Sudan e l'Uganda. Entrambi i paesi hanno affrontato le invasioni di locuste nel 1961. In Sud Sudan, dove l'insicurezza alimentare è già a un livello di emergenza in molte parti del paese, le locuste del deserto potrebbero spazzare via i pascoli e le colture causando il deterioramento di una situazione già allarmante. L’invasione di locuste del deserto, denuncia la Fao, rappresenta una minaccia senza precedenti per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza e ha il potenziale per diventare una piaga regionale che potrebbe portare a ulteriori sofferenze e sfollamenti. (Com)